Прозоров Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения14.07.1907
Дата смерти02.06.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова Рахиль Соломоновна
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
30.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова Рахиль Соломоновна
Смерть
02.06.1988