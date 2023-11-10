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Прозоров Николай Захарович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

14.07.1907

Дата смерти

02.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Рахиль Соломоновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
1933

Жена: Прозорова Рахиль Соломоновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Рахиль Соломоновна

Смерть
02.06.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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