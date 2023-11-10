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Юрков Алексей

Место рождения

Кемуль, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1690

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

1666 г.р.

Мать

1663 г.р.

Жена

1688 г.р.

Дети

Около 1717 г.р.
1722 г.р.

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Юрков Михаил

Мать: Юркова Авдотья

Кемуль, Чайковский, Пермский край
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ. / другой год - 1690
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Юрков Демид

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Кемуль, Чайковский, Пермский край
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1722

Сын: Юрков Фока

Мать ребёнка: Юркова Акулина

Кемуль, Чайковский, Пермский край
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Акулина

Смерть
1754
Кемуль, Чайковский, Пермский край
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