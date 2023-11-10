Юрков Алексей
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Юрков Михаил
Мать: Юркова Авдотья
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ. / другой год - 1690
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Юрков Демид
Мать ребёнка: Юркова Акулина
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1722
Сын: Юрков Фока
Мать ребёнка: Юркова Акулина
д. Кемуль, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Акулина
Смерть
1754