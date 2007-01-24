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Дугаржапов Шагдар Раднаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1959

Дата смерти

24.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1959

Отец: Дугаржапов Радна-Ханда Намтаевич

Мать: Нимаева Лхама Лудуповна

Рождение ребёнка
05.04.1984

Сын: Дугаржапов Баяржаб Шагдарович

Мать ребёнка: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна

Рождение ребёнка
11.12.1986

Дочь: Эжинова Оюна Шагдаровна

Мать ребёнка: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна

Рождение ребёнка
13.11.1989

Сын: Дугаржапов Батор Шагдарович

Мать ребёнка: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна

Смерть
24.01.2007