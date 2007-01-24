Дугаржапов Шагдар Раднаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1959
Дата смерти24.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1959
Рождение ребёнка
05.04.1984
Сын: Дугаржапов Баяржаб Шагдарович
Мать ребёнка: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна
Рождение ребёнка
11.12.1986
Дочь: Эжинова Оюна Шагдаровна
Мать ребёнка: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна
Рождение ребёнка
13.11.1989
Сын: Дугаржапов Батор Шагдарович
Мать ребёнка: Дугаржапова Цырен-Дэжит Базаровна
Смерть
24.01.2007