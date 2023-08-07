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Афанасий Алексеевич
Афанасий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Дата смерти
1778
Пол
Мужской
Отец
Алексей Васильевич
1734 г.р.
Мать
Прасковья Прокопьевна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Алексей Васильевич
Мать:
Прасковья Прокопьевна
Смерть
1778
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