Афанасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1763

Отец: Алексей Васильевич

Мать: Прасковья Прокопьевна

Смерть
1778