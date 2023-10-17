Новичкова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лакомкина Параскева Александрова

Отец ребёнка: Новичков Александр Иванов

Суровка, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Александр Иванов

Смерть
Неизвестно
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