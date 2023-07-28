Мамаев Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1901
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1901
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Очень пил. От чего умер неизвестно