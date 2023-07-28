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Мамаев Федор Дмитриевич

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Место рождения

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Мамаева Евдокия Васильевна

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1901

Сын: Мамаев Арсений Федорович

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Мамаев Никита Федорович

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Васильевна

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Очень пил. От чего умер неизвестно