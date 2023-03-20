Вавилов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1919
Дата смерти14.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919
Отец: Вавилов Михаил
Мать: Вавилова Мария Петрова
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлевна
Смерть
14.07.1985