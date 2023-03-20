Вавилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

14.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: Вавилов Михаил

Мать: Вавилова Мария Петрова

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлевна

Смерть
14.07.1985