Негодяев Василий
Место рожденияГрачёвка, Оренбургская обл.
Дата рождения15.02.1893
Дата смерти17.07.1973
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1893
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Параскева Стефановна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Негодяев Михаил
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
10.07.1914
Дочь: Минина Александра
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Негодяев Иван
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.05.1926
Дочь: Пилипенко Анна
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
10.08.1928
Дочь: Тарадина Лидия
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Негодяев Николай
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
28.09.1937
Дочь: Летуновская (не По Мужу) Валентина
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негодяева Татьяна
Неграмотная,умела писать печатными буквами "ТАНЯ",но зато мгновенно считала в уме с точностью до грамма и до копейки.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Надежда
Мать ребёнка: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негодяева Татьяна
Всего было 14 детей,из них двойняшки умерли до года.
Смерть
17.07.1973