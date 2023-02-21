Негодяев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Василий

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Место рождения

Грачёвка, Оренбургская обл.

Дата рождения

15.02.1893

Дата смерти

17.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1893

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Параскева Стефановна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Негодяев Михаил

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
10.07.1914

Дочь: Минина Александра

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Негодяев Иван

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.05.1926

Дочь: Пилипенко Анна

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
10.08.1928

Дочь: Тарадина Лидия

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Негодяев Николай

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
28.09.1937

Дочь: Летуновская (не По Мужу) Валентина

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева Татьяна

Неграмотная,умела писать печатными буквами "ТАНЯ",но зато мгновенно считала в уме с точностью до грамма и до копейки.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Надежда

Мать ребёнка: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева Татьяна

Всего было 14 детей,из них двойняшки умерли до года.
Смерть
17.07.1973
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