Соломахина (Рязанова) Марина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Рязанова) Марина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Прокопий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1873

Сын: Соломахин Иван Федорович

Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич

Рождение ребёнка
25.12.1875

Сын: Соломахин Петр Федорович

Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Соломахин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич

Рождение ребёнка
После 1881

Сын: Соломахин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Федор Ильич

Смерть
Неизвестно
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