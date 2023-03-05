Соломахина (Рязанова) Марина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанов Прокопий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич
Рождение ребёнка
25.12.1875
Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Соломахин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич
Рождение ребёнка
После 1881
Сын: Соломахин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Соломахин Федор Ильич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно