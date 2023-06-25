Ичетовкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ичетовкин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2011

Дочь: Ичетовкина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Ичетовкина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ичетовкин Серафим Алексеевич

Мать ребёнка: Ичетовкина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ичетовкин Аким Алексеевич

Мать ребёнка: Ичетовкина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ичетовкина Елена Васильевна