Ичетовкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2011
Дочь: Ичетовкина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Ичетовкина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ичетовкин Серафим Алексеевич
Мать ребёнка: Ичетовкина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ичетовкин Аким Алексеевич
Мать ребёнка: Ичетовкина Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно