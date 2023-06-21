Oginska (Kalinovska Kalinowska h. wł.) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oginska (Kalinovska Kalinowska h. wł.) Olga

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

07.04.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1880

Муж: Романов (romanov Holstein-Gottorp), Освободитель Александр II Николаевич

Russia
Супруг(-а): Екатерина Михайловна Юрьевская (княжна Долгорукова) | Russia
Смерть
07.04.1899
Rietavas, Rietavas Municipality, Telšiai County, Lithuania
Rietavas, Rietavas Municipality, Telšiai County, Lithuania
Похороны
09.04.1899
Rietavo kapinės
Rietavo kapinės