Oginska (Kalinovska Kalinowska h. wł.) Olga
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти07.04.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1880
Russia
Супруг(-а): Екатерина Михайловна Юрьевская (княжна Долгорукова) | Russia
Смерть
07.04.1899
Rietavas, Rietavas Municipality, Telšiai County, Lithuania
Rietavas, Rietavas Municipality, Telšiai County, Lithuania
Похороны
09.04.1899
Rietavo kapinės
Rietavo kapinės