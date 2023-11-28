(Манукина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Манукин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Майоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Дмитрий
Отец ребёнка: Майоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Василий
Отец ребёнка: Майоров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манукин Михаил
Отец ребёнка: Манукин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манукин Семен
Отец ребёнка: Манукин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Манукин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манукин Николай
Смерть
Неизвестно