(Манукина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манукина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Манукин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Майоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Дмитрий

Отец ребёнка: Майоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Василий

Отец ребёнка: Майоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манукин Михаил

Отец ребёнка: Манукин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манукин Семен

Отец ребёнка: Манукин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Манукин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манукин Николай

Смерть
Неизвестно
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