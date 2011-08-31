Александров Николай Эрнестович
Место рождения
Дата рождения08.07.1859
Дата смерти31.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1859
Рождение ребёнка
05.02.?
Сын: Александров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Николаева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Александрова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрова Татьяна
Смерть
31.08.2011