Александров Николай Эрнестович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Николай Эрнестович

Александров Николай Эрнестович

Место рождения

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

08.07.1859

Дата смерти

31.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1859

Отец: Александров Эрнест Никитич

Мать: Александрова (Тимофеева) Нина Тимофеевна

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.02.?

Сын: Александров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Николаева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Татьяна

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Татьяна

Смерть
31.08.2011
Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.