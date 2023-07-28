Шерварли (Чекарамит) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
19.10.1878
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-107,зап.-34
Бракосочетание
09.11.1898
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-88,зап.-22
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Шерварли Игнат Георгиевич
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Шерварли Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-76,зап.-28
Рождение ребёнка
07.06.1904
Сын: Шерварли Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-15,зап.-33
Рождение ребёнка
26.09.1906
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-172,зап.-54
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Харитина Георгиевна
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-64,зап.-5
Рождение ребёнка
08.08.1910
Сын: Шерварли Игнат Георгиевич мл.
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-30,зап.-8
Рождение ребёнка
10.05.1913
Дочь: Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-84,зап.-33
Смерть
Неизвестно