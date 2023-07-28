Шерварли (Чекарамит) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли (Чекарамит) Анна Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1878

Отец: Чекарамит Федор Георгиевич

Мать: Чекарамит Домникия Лазаревна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-107,зап.-34
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-88,зап.-22
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Шерварли Игнат Георгиевич

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Шерварли Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-76,зап.-28
Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Шерварли Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-15,зап.-33
Рождение ребёнка
26.09.1906

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-172,зап.-54
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Харитина Георгиевна

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-64,зап.-5
Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Шерварли Игнат Георгиевич мл.

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-30,зап.-8
Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Шерварли Георгий Захарович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-84,зап.-33
Смерть
Неизвестно