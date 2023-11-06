Симашев Николай Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симашева Снежанна Николаевна
Мать ребёнка: Симашева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симашева Марина Николаевна
Мать ребёнка: Симашева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симашев Никита Николаевич
Мать ребёнка: Симашева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно