Патяко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патяко Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?

Отец: Патяко Сергей

Мать: Патяко-Татаренко Валентина

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