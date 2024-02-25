Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Патяко Никита
Патяко Никита
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.?
Пол
Мужской
Отец
Патяко Сергей
Мать
Патяко-Татаренко Валентина
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?
Отец:
Патяко Сергей
Мать:
Патяко-Татаренко Валентина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия