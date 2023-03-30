Каплинская Евфровиния Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплинская Евфровиния Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1912 ст.

Дочь: Надежда Мартиновна

Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.

Дочь: Антонина Мартиновна

Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплинский Мартин Иванович

Невеста не из Волковинец. Записи о браке в МК местечка Волковинцы нет ни за 1910, ни за 1911 года.
Смерть
Неизвестно