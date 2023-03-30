Каплинская Евфровиния Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1912 ст.
Дочь: Надежда Мартиновна
Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович
Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.03.1913 ст.
Дочь: Антонина Мартиновна
Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Невеста не из Волковинец. Записи о браке в МК местечка Волковинцы нет ни за 1910, ни за 1911 года.
Смерть
Неизвестно