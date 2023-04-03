Шафиков Дмитрий Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафиков Дмитрий Вадимович

Шафиков Дмитрий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафиков Вадим Салимзянович

Мать: не указана