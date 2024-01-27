Пронин Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1918

Отец: Пронин Петр Васильевич

Мать: Пронина Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1939

Дочь: Чепурная Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Пронина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Пронина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пронина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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