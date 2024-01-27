Пронин Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1918
Отец: Пронин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1939
Дочь: Чепурная Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Пронина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пронина Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно