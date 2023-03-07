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Васильев Никифор Афанасьевич

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Васильев Афанасий Васильевич

Мать: Васильева Дарья Григорьевна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Васильев Гордей Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Карповна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Васильев (рекрут С 1829) Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Карповна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1817
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Васильев Федот Никифорович

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Карповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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