Васильев Никифор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1801
Сын: Васильев Гордей Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Васильев (рекрут С 1829) Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Карповна
Смерть
До 1817
Рождение ребёнка
1830
Сын: Васильев Федот Никифорович
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Карповна