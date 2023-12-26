Полева (Выборнова) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выборнов Илья
Мать: Выборнова Пелагея
Рождение ребёнка
10.06.1934
Отец ребёнка: Полев Василий Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Полев Василий Егорович (Георгиевич)
Смерть
Неизвестно