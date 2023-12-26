Полева (Выборнова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полева (Выборнова) Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выборнов Илья

Мать: Выборнова Пелагея

Рождение ребёнка
10.06.1934

Сын: Полев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Полев Василий Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Полев Василий Егорович (Георгиевич)

Смерть
Неизвестно
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