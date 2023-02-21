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Ковалева Светлана Михайловна
Ковалева Светлана Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1978
Пол
Женский
Отец
Ковалев Михаил Николаевич
1953 г.р.
Мать
Ковалева (Бабичева) Валентина Владимировна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1978
Отец:
Ковалев Михаил Николаевич
Мать:
Ковалева Валентина Владимировна
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