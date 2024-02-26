Нилова Анастасия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1913
Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович
Рождение ребёнка
07.11.1918
Дочь: Попова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович
Рождение ребёнка
08.11.1919
Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович
с. Петропавловское, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.09.1929
Дочь: Шкарлет Мария Семеновна
Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович
Смерть
1978