Нилова Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилова Анастасия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Нилов Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович

Рождение ребёнка
07.11.1918

Дочь: Попова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович

Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Нилов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович

с. Петропавловское, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.09.1929

Дочь: Шкарлет Мария Семеновна

Отец ребёнка: Нилов Семен Федорович

Смерть
1978
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