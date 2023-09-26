Каймаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаймаков Алексей

Каймаков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1912

Сын: Каймаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Каймакова Марфа

Рождение ребёнка
1925

Сын: Каймаков Николай

Мать ребёнка: Каймакова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каймаков Михаил

Мать ребёнка: Каймакова Марфа

Смерть
Неизвестно
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