Каймаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1912
Мать ребёнка: Каймакова Марфа
Рождение ребёнка
1925
Сын: Каймаков Николай
Мать ребёнка: Каймакова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каймаков Михаил
Мать ребёнка: Каймакова Марфа
Смерть
Неизвестно