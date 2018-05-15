Мальцева (Ильенкова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Ильенкова) Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1936

Дата смерти

15.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1970

Дочь: Анисимова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Мальцев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Юлия Юрьевна

Отец ребёнка: Мальцев Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Юрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.05.2018
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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