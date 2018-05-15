Мальцева (Ильенкова) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1936
Дата смерти15.05.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1970
Дочь: Анисимова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Мальцев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Юлия Юрьевна
Отец ребёнка: Мальцев Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.2018
Похороны
Неизвестно
Кладбище села