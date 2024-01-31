Куренок Иван (Иоанн) Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Куренок Ульяна Павловна
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
В МК села Дорогино-Заимки местом рождения указан поселок Рождественский
Место жительства
1912
Барнаульский уезд Ново-Локтевская волость поселок Рождественский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куренок Ульяна Павловна
Смерть
Неизвестно