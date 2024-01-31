Куренок Иван (Иоанн) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренок Иван (Иоанн) Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1912 ст.

Сын: Куренок Иван Иванович

Мать ребёнка: Куренок Ульяна Павловна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
В МК села Дорогино-Заимки местом рождения указан поселок Рождественский
Место жительства
1912
Барнаульский уезд Ново-Локтевская волость поселок Рождественский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куренок Ульяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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