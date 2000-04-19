Белых Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1935

Дата смерти

19.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935

Отец: Белых Григорий Назарович

Мать: Белых Крестина Исаковна

Рождение ребёнка
25.05.1968

Дочь: Крылова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Белых Александра Васильевна

Мукши, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

деревня Кадилово
Смерть
19.04.2000
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