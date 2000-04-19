Белых Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1935
Дата смерти19.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935
Отец: Белых Григорий Назарович
Мать: Белых Крестина Исаковна
Рождение ребёнка
25.05.1968
Дочь: Крылова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Белых Александра Васильевна
Мукши, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
деревня Кадилово
Смерть
19.04.2000