Дутов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДутов Николай Васильевич

Дутов Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1982

Сын: Дутов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дутова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1983

Дочь: Нагаева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дутова Галина Васильевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close