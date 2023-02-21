Дутов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1982
Мать ребёнка: Дутова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1983
Дочь: Нагаева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дутова Галина Васильевна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно