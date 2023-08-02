Клычникова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломова Мария Александровна
Отец ребёнка: Клычников Александр Петрович
Новый Свет 1-й, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клычников Леонид Александрович
Отец ребёнка: Клычников Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Клычникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Клычников Александр Петрович
Смерть
Неизвестно