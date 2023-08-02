Клычникова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клычникова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломова Мария Александровна

Отец ребёнка: Клычников Александр Петрович

Новый Свет 1-й, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клычников Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клычников Леонид Александрович

Отец ребёнка: Клычников Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Клычникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Клычников Александр Петрович

Смерть
Неизвестно