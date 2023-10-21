Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Субботин Стефан
Мать: Субботина Домника
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гурий
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филипп
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Параскева Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Афанасьева
Смерть
Неизвестно