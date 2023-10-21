Порфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Субботин Стефан

Мать: Субботина Домника

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гурий

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Филипп

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Параскева Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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