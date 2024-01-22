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Ивашкин Александр Сергеевич
Ивашкин Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1960
Пол
Мужской
Отец
Ивашкин Сергей Андреевич
Мать
Ивашкина (Баранова) Устинья Александровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1960
Отец:
Ивашкин Сергей Андреевич
Мать:
Ивашкина Устинья Александровна
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