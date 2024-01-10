Журавлева (Журавлев) Мария Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Журавлев) Мария Антонова

Место рождения

Пензенская область, Ачадовский район

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

19.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Ачадовский район
Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Журавлев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: ??? ???

Смерть
19.01.1959
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск
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