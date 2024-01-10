Журавлева (Журавлев) Мария Антонова
Место рожденияПензенская область, Ачадовский район
Дата рожденияДо 1885
Дата смерти19.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, Ачадовский район
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Журавлев Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: ??? ???
Смерть
19.01.1959
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, г.Новосибирск