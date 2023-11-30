Любимов Анатолий Парамонович
Место рождения
Дата рождения29.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1910
Отец: Любимов Парамон Данилович
Мать: Любимова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
07.01.1936
Рождение ребёнка
02.07.1945
Сын: Любимов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Любимова Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.05.1947
Рождение ребёнка
06.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно