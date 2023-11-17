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Углик Василий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

15.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Углик Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Будникова Неля Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Углик Константин усыновлен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Углик Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
15.10.1944
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