Углик Василий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти15.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Углик Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Будникова Неля Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Углик Константин усыновлен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
15.10.1944