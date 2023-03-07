Астраханцева Дарья Пименова
Место рожденияпоч. Зайцев, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Зайцев, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Астраханцов Тарас Андреев
Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Аксинья Андреева
Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Астраханцов Симеон Андреев
Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762