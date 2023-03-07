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Астраханцева Дарья Пименова

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Место рождения

поч. Зайцев, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Зайцев, Мудровская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Астраханцов Тарас Андреев

Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Астраханцов Ефим Андреев

Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Аксинья Андреева

Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Астраханцов Симеон Андреев

Отец ребёнка: Астраханцов Андрей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Андрей Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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