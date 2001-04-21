Полтев Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтев Арсений

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

21.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2001

Отец: Полтев Юрий

Мать: Полтева Елена

Москва, Россия
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