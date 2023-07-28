Фуното/Фонотова/БАРКЭТ София
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти17.07.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Ильич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Смерть
17.07.1883
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-137,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
18.07.1883