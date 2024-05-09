Гаузун Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
05.07.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности