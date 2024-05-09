Гаузун Виталий Сергеевич 12.06.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаузун Виталий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
05.07.2016

Сын: Гаузун Сергей Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2022

Сын: Гаузун Семен Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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