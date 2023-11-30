Наливайко Трофим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаливайко Трофим Тимофеевич

Наливайко Трофим Тимофеевич

Место рождения

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Наливайко Тимофей Григорьевич

Мать: Наливайко Екатерина Пантелеймонова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наливайко Настасья Трофимова

Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Наливайко Яков Трофимович

Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наливайко Ульяна Трофимова

Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наливайко Настасья Трофимова

Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Наливайко Кондрат Трофимович

Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наливайко Ирина Данилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close