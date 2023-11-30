Наливайко Трофим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наливайко Настасья Трофимова
Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Наливайко Яков Трофимович
Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наливайко Ульяна Трофимова
Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наливайко Настасья Трофимова
Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Наливайко Кондрат Трофимович
Мать ребёнка: Наливайко Ирина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наливайко Ирина Данилова
Смерть
Неизвестно