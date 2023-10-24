Мухаметшин Шамиль Ринатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Шамиль Ринатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1975

Отец: Мухаметшин Ринат Кадырович

Мать: Мухаметшина Нурия Хасановна

Рождение ребёнка
14.09.2006

Сын: Мухаметшин Камиль Шамилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.2014

Дочь: Мухаметшина Малика Шамилевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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