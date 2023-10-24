Мухаметшин Шамиль Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1975
Рождение ребёнка
14.09.2006
Сын: Мухаметшин Камиль Шамилевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.2014
Дочь: Мухаметшина Малика Шамилевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности