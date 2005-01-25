Шеффер Ангелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеффер Ангелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2005

Отец: не указан

Мать: Шеффер Екатерина Сергеевна