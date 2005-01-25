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Шеффер Ангелина
Шеффер Ангелина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.2005
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шеффер Екатерина Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2005
Отец: не указан
Мать:
Шеффер Екатерина Сергеевна
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