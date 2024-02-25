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Лоскутов Дмитрий Арсентиевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Арсентей Иванович

Мать: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
До ?.12.1898

Жена: Лоскутова Татьяна Алексеевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.05.1899 ст.

Дочь: Лоскутова Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Алексеевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
25.05 крещение. Родители: Дмитрий Арсениев Лоскутов и зж Татьяна Алексеева. Восприемник: Ивана Петрова Глушкова жена Клавдия Иванова. л. 17 об. 18.
Смерть
Неизвестно

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