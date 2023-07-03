Савенкин Ефим
Место рожденияУпорная
Дата рождения27.12.1904
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904
Отец: Савенкин Илья
Мать: Платонида
Упорная
Бракосочетание
14.10.1930
Жена: Савинко Анастасия
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: Мирная Любовь
Мать ребёнка: Савинко Анастасия
Рождение ребёнка
01.02.1938
Сын: Савинко Иван
Мать ребёнка: Савинко Анастасия
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести