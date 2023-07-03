Савенкин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкин Ефим

Место рождения

Упорная

Дата рождения

27.12.1904

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904

Отец: Савенкин Илья

Мать: Платонида

Упорная
Бракосочетание
14.10.1930

Жена: Савинко Анастасия

Упорная, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: Мирная Любовь

Мать ребёнка: Савинко Анастасия

Упорная, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1938

Сын: Савинко Иван

Мать ребёнка: Савинко Анастасия

Упорная, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести