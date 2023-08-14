Аксёнова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнова Александра Николаевна

Аксёнова Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: Аксёнов Федор Захарович

Отец ребёнка: Аксёнов Захар Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ В КРАСНОМ СЕЛЕ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №620, стр. 441 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №620, стр. 441
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Захар Васильевич

Смерть
Неизвестно