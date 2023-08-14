Аксёнова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Аксёнов Захар Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ПОКРОВСКАЯ В КРАСНОМ СЕЛЕ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №620, стр. 441 ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №782, дело №620, стр. 441
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно