Немировский Двося
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1902
Дочь: Немировская Любовь
Отец ребёнка: Немировский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немировская Софья
Отец ребёнка: Немировский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немировская Клара
Отец ребёнка: Немировский Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немировский Исай
Смерть
Неизвестно