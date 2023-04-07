Немировский Двося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немировский Двося

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1902

Дочь: Немировская Любовь

Отец ребёнка: Немировский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немировская Софья

Отец ребёнка: Немировский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немировская Клара

Отец ребёнка: Немировский Исай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немировский Исай

Смерть
Неизвестно