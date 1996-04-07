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Семенов Леонид Валерианович
Семенов Леонид Валерианович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1996
Пол
Мужской
Отец
Семенов Валериан Федорович
1959 г.р.
Мать
Семенова-Смелова Татьяна Фердинандовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1996
Отец:
Семенов Валериан Федорович
Мать:
Семенова-Смелова Татьяна Фердинандовна
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