Челышов Кирилл Иудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелышов Кирилл Иудович

Челышов Кирилл Иудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Челышов Иуда Степанович

Мать: Челышова Домна Кирилловна

Рождение ребёнка
12.08.1826

Дочь: Василиса Кирилловна

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Челышов Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сигаева Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Еркова Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1845

Сын: Челышов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышова Настасья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1848