Челышов Кирилл Иудович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Челышов Иуда Степанович
Рождение ребёнка
12.08.1826
Дочь: Василиса Кирилловна
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Челышов Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сигаева Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Еркова Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1845
Мать ребёнка: Челышова Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1848