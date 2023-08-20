Фоменко Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1961

Отец: Герасимов Алексей

Мать: Герасимова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абатурина Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Корольков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурсалова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Корольков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корольков Сергей Дмитриевич