Фоменко Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1961
Отец: Герасимов Алексей
Мать: Герасимова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абатурина Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Корольков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурсалова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Корольков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корольков Сергей Дмитриевич