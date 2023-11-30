Кугулько Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения15.05.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1853 ст.
Отец: Кугулько Петр Андреевич
Мать: Кугулько Дарья Андреевна
Крещение
16.05.1853 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Федор Емельянович Белокур, Евдокия Степановна Журавлева
Смерть
Неизвестно