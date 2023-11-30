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Кугулько Федор Петрович

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

15.05.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1853 ст.

Отец: Кугулько Петр Андреевич

Мать: Кугулько Дарья Андреевна

Николаевка, Сумська область
Крещение
16.05.1853 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Федор Емельянович Белокур, Евдокия Степановна Журавлева
Смерть
Неизвестно
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