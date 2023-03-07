Ашихмина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Марина Михайлова

Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Ашихмин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Парасковья Михайлова

Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Ашихмин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Михаил Остафьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1716
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