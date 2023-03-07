Ашихмина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Марина Михайлова
Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Парасковья Михайлова
Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Ашихмин Михаил Остафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1716